I voti della critica di South of Midnight sono buoni e ottimi

Scenario amabili, avventura coinvolgente

In particolare in tanti hanno apprezzato la cura per lo scenario, definito come una lettera d'amore al sud degli Stati Uniti, rafforzato da una storia bella e coinvolgente.

I più critici non hanno apprezzato proprio il focus narrativo, che ha portato a un sistema di combattimento definito meno incisivo e a battaglie monotone.

Ma ora bando alle ciance e vediamo l'elenco dei voti espressi finora della critica su South of Midnight.

But Why Tho? - 9 / 10

NextPlay - 9 / 10

Xbox Tavern - 9 / 10

Manual dos Games - 8.6 / 10

Stevivor - 8.5 / 10

XboxEra - 8.5 / 10

Gamer Social Club - 8.5 / 10

Atarita - 81 / 100

Tom's Guide - 4 / 5

Shacknews - 8 / 10

ZTGD - 8 / 10

Gamespot - 8 / 10

IGN - 8 / 10

The Outerhaven Productions - 4 / 5

Checkpoint Gaming - 8 / 10

Digitale Anime - 8 / 10

A Gaming Network - 8 / 10

MondoXbox - 8 / 10

Console Creatures - 8 / 10

Nexus Hub - 8 / 10

Loot Level Chill - 8 / 10

GRYOnline.pl - 7.5 / 10

Console-Tribe - 75 / 100

CGMagazine - 7 / 10

Kakuchopurei - 70 / 100

Gameliner - 3.5 / 5

One More Game - 7 / 10

ZdobywcyGier.eu - 6.5 / 10

The Beta Network - 6 / 10

Toisto - 3 / 5

KonsoliFIN - 3 / 5

Digitec Magazine - 3 / 5

Noisy Pixel - 5.5 / 10

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che South of Midnight sarà disponibile a partire dall'8 aprile 2025 su PC e Xbox Series X e S. Sarà giocabile anche tramite abbonamento a Xbox Game Pass.