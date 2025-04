Cosa giocherete questo fine settimana? South of Midnight, Descenders Next o altro?

Cosa giocherete questo fine settimana? Sebbene negli ultimi giorni le nuove uscite non siano state numerosissime, ci sono almeno un paio di titoli che potrebbero aver catturato la vostra attenzione e a cui avete deciso di dedicare il tempo libero fra sabato e domenica.

Il primo, naturalmente, è South of Midnight: l'action adventure sviluppato da Compulsion Games in esclusiva per Xbox era parecchio atteso e sul piano artistico e narrativo non ha deluso le pur grandi aspettative degli appassionati, che si sono visti consegnare un racconto davvero suggestivo, con il suo peculiare stop motion e una storia coinvolgente.

Durante un uragano la casa di Hazel viene trascinata via dal fiume mentre sua madre si trova ancora all'interno, e così la ragazza decide di seguire la riva per ritrovarla, scoprendo per caso di possedere capacità che le consentono in qualche modo di interagire con la realtà in maniera diversa rispetto alle altre persone.

La protagonista è infatti una Tessitrice, e utilizzando alcuni strumenti potrà affrontare le insidie che l'attendono, nel corso di un viaggio che si rivela ben presto diverso da come l'aveva immaginato, pieno di creature pericolose e persino mostri giganti ispirati al folklore dell'America del sud.