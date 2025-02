Descenders Next ha una data di uscita e un trailer: è un nuovo gioco di downhill in arrivo su Game Pass

Sviluppato da RageSquid e pubblicato da No More Robots, sembra essere un'evoluzione del titolo precedente, che si incentrava però sulla discese a bordo di Mountain bike, mentre in questo caso si tratta di tavole.

In occasione dell'evento ID@Xbox Showcase è stata annunciata anche la data di uscita di Descenders Next , nuovo gioco di downhill con snowboard e tavole affini in arrivo su PC e Xbox e direttamente su Game Pass , mostrato attraverso un trailer di presentazione riportato qui sotto.

Il downhill in altre forme

Come forse ricorderete, Descenders è un buon gioco incentrato sulla disciplina del downhill, ovvero la corsa folle già da una montagna a bordo di una bicicletta, ma in questo caso abbiamo a che fare con snowboard e mountainboard, ovvero una sorta di skateboard ampio appositamente costruito per questa disciplina.

Più di 12 giocatori possono prendere parte a una stessa sessione multiplayer, oppure è possibile affrontare il gioco da soli in single player, con un ampliamento notevole del mondo di gioco che consente varie digressioni per esplorare l'area circostante.

L'ampia mappa è costituita da parchi e punti di interesse costruiti a mano uniti tra loro da ampie zone generate in maniera procedurale, cosa che garantisce una notevole varietà nelle aree esplorabili. Descenders Next ha la data di uscita fissata per il 9 aprile su PC, PlayStation e Xbox e direttamente su Game Pass, mentre una demo è stata messa a disposizione in questi giorni per lo Steam Next Fest.