The Alters si mostra con un nuovo, buffo trailer all'IGN Fan Fest

11 bit studios ha pubblicato un nuovo, buffo trailer di The Alters in occasione dell'IGN Fan Fest. Il video infrange la quarta parete e ci pone una domanda interessante: cosa accadrebbe se gli Alters potessero giocare a The Alters?

In arrivo nel corso di quest'anno su PC, PS5 e Xbox Series X|S, ancora privo di una data di uscita ufficiale, The Alters riproporrà le meccaniche survival che lo studio polacco conosce molto bene, applicandole però a una struttura action in terza persona dai risvolti entusiasmanti.

La trama del gioco ruota attorno a Jan Dolski, un operaio spaziale che si ritrova a essere l'unico sopravvissuto dopo un atterraggio di fortuna su di un pianeta inospitale. La base su cui si trova è stata progettata per essere gestita da un intero equipaggio, e così l'uomo prende una decisione.

Con poco tempo a disposizione prima che il pianeta si trasformi per lui in una trappola mortale, Jan utilizza un dispositivo che gli permette di dar vita agli Alters, versioni alternative di se stesso nate da scelte che non ha mai compiuto, ognuna dotata di un background differente.