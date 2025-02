Wonder Woman cancellato, Monolith Productions e altri 2 team chiusi: strage presso Warner Bros. per un report

Inoltre, pare anche che Warner Bros. sta cancellando il videogioco di Wonder Woman annunciato anni fa e in sviluppo presso Monolith Productions. La fonte della notizia è Jason Schreier, giornalista di Bloomberg e noto insider dell'industria.

È stato svelato che Warner Bros. Games sta chiudendo il team Monolith Productions (La Terra di Mezzo: L'ombra di Mordor), Player First Games (Multiversus) e WB San Diego (che lavorava a un gioco AAA free to play).

La situazione di Warner Bros. Games

Come potete vedere qui sotto, Jason Schreier ha condiviso il tutto tramite Bluesky, la piattaforma sociale rivale di Twitter. Non ha però aggiunto altro, se non che un articolo completo sull'argomento è in arrivo a breve.

In precedenza era stato detto che il gioco di Wonder Woman era in difficoltà e che per Warner Bros. Games e i giochi DC erano un periodo molto complesso, visto anche che il nuovo Batman di Rocksteady è lontano anni. Aggiungiamo che il precedente gioco di Rocksteady - Suicide Squad Kill the Justice League - si è rivelato un fallimento, quindi è chiaro che la compagnia non è contenta della situazione.

Anche Multiversus ha fallito, pur avendo ottenuto un grande successo nelle prime fasi, e il team ora stato chiuso. WB San Diego, invece, non ha avuto modo di provare il proprio valore: sappiamo solo che era al lavoro su un gioco AAA free to play da anni (almeno dal 2021), ma chiaramente nulla di concreto si è materializzato.

Ovviamente quanto indicato è solo un report, non informazioni ufficiali, ma Schreier e Bloomberg sono una fonte sicura quindi pur mancano la conferma possiamo considerare corretto quanto da lui riportato.