Rocksteady sta lavorando a un action open world stando a un annuncio lavorativo, qualcuno ha detto Batman?

Dopo il flop di Suicide Squad: Kill the Justice League, in molti sperano che Rocksteady torni ai propri fasti e realizzi un nuovo gioco con protagonista Batman. Un annuncio di lavoro pubblicato da Warner Bros. Discovery sembrerebbe puntare proprio in questa direzione, dato che viene menzionato lo sviluppo di un action in terza persona, open world e con combattimenti melee, una descrizione che potrebbe calzare benissimo per una nuova avventura del Cavaliere Oscuro.

Nello specifico, l'inserzione presente sul sito dell'azienda è per il ruolo di game director del prossimo gioco di Rocksteady. Tra i requisiti di competenza, l'annuncio richiede "una forte leadership di progettazione e un'esperienza in più generi, in particolare azione in terza persona, combattimenti melee e giochi con mondi aperti".