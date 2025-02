Un nuovo Batman single player è in sviluppo da Rocksteady mentre Wonder Woman ha problemi, dice Bloomberg

Bloomberg ha pubblicato di recente un approfondimento sulla situazione interna a Warner Bros Games, attualmente piuttosto problematica in seguito a una gestione spesso caotica della divisione: tra le novità emerse ci sono un nuovo gioco di Batman in single player da parte di Rocksteady e diversi problemi emersi con Wonder Woman.

Le difficoltà sono diffuse per tutti i team interni di WB Games e sembrano derivare da un lungo periodo decisamente caotico in termini organizzativi, emersi nel corso di una gestione poco chiara da parte di David Haddad, che ha lasciato la compagnia proprio di recente, dopo una serie di risultati a dir poco altalenanti.

Dopo i fallimenti di Suicide Squad: Kill the Justice League e MultiVersus, per citarne due dei più recenti, i team stanno cercando di riorganizzarsi, ma i progetti in corso hanno ancora molti anni di lavoro davanti, prima di concretizzarsi.