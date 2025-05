La divisione gaming di Warner Bros. è un buco nero, stando ai suoi ultimi risultati finanziari

Warner Bros. Discovery ha pubblicato il suo ultimo rapporto finanziario, dal quale è emersa in tutta la sua drammaticità la disastrosa situazione della sua divisione videoludica. I ricavi del segmento, che prende in considerazione un periodo di tre mesi, terminato il 31 marzo 2025, sono infatti crollati dl 48%. Sotto accusa c'è sempre Suicide Squad: Kill the Justice League, che si è rivelato essere una vera e propria catastrofe per la compagnia.