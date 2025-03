Warner Bros. San Diego lavorava a un gioco in stile Mario Kart?

Secondo quanto riportato dal giornalista Colin Moriarty, ospite dell'ultima puntata del podcast Sacred Symbols, Warner Bros. San Diego stava lavorando a un gioco in stile Mario Kart ma il progetto non ha mai visto la luce e poi lo studio è stato chiuso.

Il titolo in questione, che avrebbe potuto chiamarsi WB Racers o XDR, doveva essere un kart racer crossover in formato free-to-play, con un roster che includeva personaggi iconici come Tom & Jerry, i protagonisti di Adventure Time e altri ancora.

Stando alle parole di Moriarty, il progetto era stato immaginato inizialmente per PC, console e mobile, ma successivamente è stato ridimensionato solo per PC con il nome in codice "Moonlight", e la sua cancellazione sarebbe legata ai problemi interni di Warner Bros. San Diego.

Lo studio ha infatti dovuto fare i conti con un tasso di turnover elevatissimo fra i suoi dipendenti, con qualcosa come cento sviluppatori che si sono cimentati nella realizzazione di questo gioco di guida per un periodo limitato, ma senza mai arrivare al lancio.