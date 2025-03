South of Midnight è ora disponibile al preload, vediamo le dimensioni del nuovo gioco Xbox

Ricordiamo che la data di uscita di South of Midnight è fissata per l'8 aprile 2025 e verrà lanciato anche direttamente all'interno del catalogo di Game Pass, trattandosi di una produzione interna di Xbox Game Studios.

South of Midnight è ormai in arrivo e il preload è dunque ora disponibile su PC e Xbox Series X|S , svelando peraltro le dimensioni del gioco in termini di download anticipato e installazione, che si dimostrano piuttosto in linea con la media.

Una strana storia fatta di blues e magia

South of Midnight è il nuovo gioco del team Compulsion Games, che arriva dopo We Happy Few e Contrast, proseguendo nel solco delle produzioni precedenti se non altro in un aspetto specifico: uno stile particolarmente marcato, qui riferito a una sorta di "gotico del sud", con riferimento al folklore di alcuni stati del sud degli USA.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Si tratta di un action adventure in terza persona che racconta la storia di Hazel, una ragazza che si ritrova improvvisamente proiettata in una situazione fuori dal comune, nella quale apprenderà ad utilizzare un potere magico che le consente di "tessere" una misteriosa energia e interagire attraverso questa con gli scenari e con i nemici.

Di recente ne abbiamo visto un nuovo trailer al Future Games Show e abbiamo anche saputo che è entrato in fase gold ed è pronto al lancio.