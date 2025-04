South of Midnight è disponibile ora anche su Game Pass, ci ricorda il trailer con le citazioni dalla stampa

Come da programma, dopo il periodo di accesso anticipato, South of Midnight è disponibile da oggi anche su Game Pass, così come ci ricorda il nuovo trailer con le citazioni dalla stampa che è stato pubblicato da Microsoft in questi minuti.

Si tratta del nuovo action adventure di Compulsion Games che ci trasporta all'interno di un magico racconto di formazione con protagonista Hazel, una ragazza che scopre di avere dei poteri speciali proprio in mezzo a un evento drammatico, e con questi si prepara ad affrontare un viaggio incredibile.

South of Midnight è disponibile da oggi, 8 aprile, dopo i primi giorni di accesso anticipato che avevano consentito a coloro che hanno acquistato l'edizione speciale di iniziare a giocare già dalla settimana scorsa, mentre ora è aperto a tutti anche direttamente all'interno del catalogo di Game Pass.