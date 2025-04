Disponibile a partire dall'8 aprile , senza costi aggiuntivi per gli abbonati a Xbox Game Pass, ma già accessibile dai possessori della Premium Edition, South of Midnight racconta la storia di Hazel, una ragazza determinata a salvare sua madre dalle insidie di un mondo magico e oscuro.

Il trailer di lancio di South of Midnight è davvero notevole : un concentrato di tutti gli aspetti più entusiasmanti e convincenti dell'avventura sviluppata da Compulsion Games in esclusiva per PC e Xbox Series X|S.

La nostra recensione

Nella nostra recensione di South of Midnight abbiamo speso parole molto positive nei confronti della narrazione e dello stile del titolo di Compulsion Games, che può contare su di una caratterizzazione grafica molto forte e su di una colonna sonora davvero straordinaria, sebbene in alcuni frangenti un pizzico invasiva.

Purtroppo, a nostro avviso il gameplay non è altrettanto brillante e anzi si rivela spesso un po' banale, impedendo all'esperienza di spiccare come avrebbe meritato. In ogni caso, dopo Contrast e We Happy Few ci troviamo senz'altro di fronte al progetto più interessante del team canadese.