South of Midnight su PC, Xbox Series X e S a confronto in un video

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un nuovo video confronto che vede come protagoniste le versioni PC, Xbox Series X e Series S di South of Midnight, l'avventura in stop motion realizzata da Compulsion Games in arrivo domani.

Come possiamo vedere il gioco gira a una risoluzione dinamica 4K su Xbox Series X, mentre su Serie S si scende ai 1440p dinamici con il framerate che punta ai 60 fps, con qualche rallentamento visibile durante le scene più pesanti da gestire per le due console. I filmati, invece, sono bloccati a 30 fps (anche su PC), probabilmente per enfatizzare l'utilizzo dello stop motion.