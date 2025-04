Monster Energy Supercross 25 è "più realistico e più dinamico", l'intervista

Abbiamo intervistato il game director di Monster Energy Supercross 25 per capire come cambia il gioco in questa sua ultima iterazione "ripartita da zero".

Monster Energy Supercross 25 è progettato per essere il capitolo della svolta. Costruendo l'ultima iterazione di questa serie di videogiochi su licenza, la milanese Milestone è intervenuta su gran parte degli aspetti fondativi del titolo, a partire dalla fisica passando per il comportamento del terreno e degli avversari. A queste si aggiunge il debutto di una modalità carriera costruita dalle fondamenta per replicare la scalata verso la gloria dei piloti professionisti, il cui feedback è stato parte integrante dello sviluppo. Grazie all'abbandono della generazione PS4/Xbox One, poi, la maggiore potenza di calcolo ha reso possibile l'implementazione di molte funzioni richieste a gran voce dalla community, tra cui il movimento libero in aria. Per farci raccontare come e dove Milestone è intervenuta per rendere Monster Energy Supercross 25 una rappresentazione il più fedele possibile dello sport reale, abbiamo intervistato il game director del gioco Sebastiano Stefanetto.

La nuova frontiera tecnica di Supercross 25 Con Monster Energy Supercross 25, la serie abbandona la precedente generazione di console per concentrarsi sulle piattaforme più recenti. Si tratta di una scelta dettata da valutazioni di mercato o è stata guidata da esigenze tecniche e ambizioni di sviluppo?

È stata una combinazione di fattori, ma sicuramente motivata in primis da esigenze tecniche e dalle ambizioni dello sviluppo. Con la nona generazione (PS5 e Xbox X) siamo stati in grado di implementare tecnologie più avanzate sia in termini di grafica che di gameplay. Il game director di Monster Energy Supercross 25 - The Official Video Game Sebastiano Stefanetto Quali sono le innovazioni più significative che segnano un vero salto generazionale? Ci sono elementi che, a causa di limitazioni hardware, non sarebbero stati realizzabili su PS4 e Xbox One?

Prendo come esempio le tanto attese rut (quelle scanalature nella pista che fanno quasi da "rotaie" nella gestione della direzione delle Supercross) dinamiche, le nostre AI neurali e il sistema fisico rinnovato. Il terreno evolve gradualmente e 22 piloti con collisioni attive (di cui 21 controllati dall'AI Neurale) devono guidare consistentemente e rendere solida e interessante l'esperienza dei giocatori. Il margine di manovra, in termini di stabilità e potenza di calcolo, che abbiamo riscontrato grazie alla nuova generazione di console ci ha permesso di sperimentare e raggiungere livelli di qualità e funzionalità molto alti sui singoli sistemi e sull'unione di essi. MotoGP 25 è stato annunciato con trailer e data di uscita, userà l'Unreal Engine 5 Avete collaborato con piloti professionisti per sviluppare la modalità carriera o migliorare altri aspetti del gioco? In quali aree il loro feedback si è rivelato particolarmente prezioso?

Sulla guidabilità e il feeling in sella alla moto oltre che a impreziosire la modalità carriera rendendo più realistiche le dinamiche tra piloti in gara e fuori. Prendersi a sportellate in Supercross 25 avrà delle conseguenze dentro e fuori dalla pista Monster Energy Supercross 25 è stato descritto come un vero e proprio "overhaul", quasi un reboot della serie. Qual è stata la filosofia che ha guidato lo sviluppo di questo capitolo e quali obiettivi principali vi siete posti?

Prendere il tempo necessario per ascoltare la community sulle grandi come sulle piccole cose e valutare cosa inserire o meno è stato per noi il primo fondamentale passo. Avevamo già ben presente alcune richieste da parte della community (fisica aerea completamente libera ad esempio) e sapevamo che iniziare per il verso giusto significava prevedere una generosa pre-produzione in cui recepire ed elaborare tutti questi input che si sono andati a sommare negli anni. Guardando al passato, quali erano gli aspetti di Supercross 6 che sapevate di dover necessariamente migliorare? Quali elementi hanno ricevuto la massima priorità durante lo sviluppo di questo nuovo capitolo?

Come citavo prima: la fisica aerea come la fisica a terra, le rut dinamiche e l'inclusione della stagione attuale al lancio, non un miglioramento di per sé, ma un termine chiaro di distacco dal passato e un segnale d'impegno nei confronti della community da parte del team.