Dolby Atmos ora disponibile su Apple Music anche per Windows: come funzione e quanto costa

L'ecosistema audio digitale su piattaforma Windows si arricchisce di una nuova dimensione con l' introduzione del supporto per Dolby Atmos all'interno dell'applicazione Apple Music . Questo aggiornamento, disponibile con la versione 1.1284.20225 dell'app, segna un passo significativo verso un'esperienza di ascolto più coinvolgente e tridimensionale per gli utenti del sistema operativo di Microsoft.

Come funzione Dolby Atmos su Apple Music per Windows

Per poter sfruttare appieno le potenzialità del Dolby Atmos su Apple Music per Windows, è necessario un passaggio preliminare: il download e l'installazione dell'applicazione Dolby Access, reperibile attraverso il Microsoft Store. Questa applicazione funge da ponte tecnologico, consentendo al sistema operativo di interpretare e riprodurre correttamente il flusso audio codificato in Dolby Atmos. Una volta completata l'installazione, si avrà la libertà di sperimentare l'audio spaziale attraverso diverse configurazioni hardware.

È possibile immergersi nel suono tridimensionale utilizzando cuffie stereo compatibili, che virtualizzano l'effetto avvolgente del Dolby Atmos, oppure sfruttare sistemi di altoparlanti o ricevitori home theater nativamente compatibili con questa tecnologia.

ÈQualora la riproduzione audio avvenga attraverso dispositivi come televisori, soundbar, sistemi home theater o monitor che supportano nativamente la piattaforma Dolby tramite connessione HDMI, l'applicazione Dolby Access sarà disponibile gratuitamente. Tuttavia, se si desidera sperimentare l'audio immersivo attraverso l'utilizzo di cuffie stereo, sarà necessario affrontare un costo una tantum di 14,99 euro per l'attivazione della licenza all'interno dell'app Dolby Access. Questa tariffazione differenziata riflette la complessità della virtualizzazione dell'audio spaziale attraverso le cuffie.

L'identificazione dei contenuti musicali disponibili in formato Dolby Atmos all'interno di Apple Music è invece resa intuitiva dalla comparsa di una specifica icona Dolby accanto agli album che offrono questa codifica. La configurazione delle impostazioni audio è altrettanto semplice e accessibile. All'interno dell'applicazione Apple Music, è sufficiente navigare nella sezione "Impostazioni" e, successivamente, selezionare una delle opzioni Dolby Atmos presenti all'interno della sezione dedicata alla "Riproduzione".

Questa flessibilità permette agli utenti di personalizzare la propria esperienza d'ascolto in base alle proprie preferenze e alle caratteristiche del proprio sistema audio. Per coloro che desiderano preservare la massima qualità audio anche durante il download dei brani, è disponibile un'ulteriore opzione all'interno delle impostazioni generali dell'applicazione: la possibilità di attivare la funzione "Scarica Dolby Atmos". Va però ricordato che l'accesso alla libreria musicale e alle funzionalità Dolby Atmos di Apple Music presuppone la sottoscrizione di un abbonamento attivo al servizio.

Voi che cosa ne pensate? Aspettavate questo aggiornamento? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.