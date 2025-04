Un fan di Nintendo Switch 2 è in fila fuori dal negozio ufficiale e ci vuole rimanere per due mesi

Nintendo Switch 2 arriverà il 5 giugno e se volete acquistarla in un negozio, è bene che vi mettiate in coda. Come? Vi pare che sia un po' presto? Siamo d'accordo con voi, ma un fan ha deciso di mettersi in fila fuori dal Nintendo Store di New York con due mesi di anticipo .

L'esperienza di ChickenDog davanti al negozio di Nintendo

Parliamo ovviamente di un content creator, che non lo fa solo per passione verso il brand ma anche (e soprattutto?) per la viralità della cosa e per creare contenuti per i propri spettatori.

Tramite i social, ChickenDog ha confermato che si metterà fuori dal negozio per i prossimi due mesi, ogni giorno, per entrare per primo il giorno di lancio di Nintendo Switch 2.

Ovviamente ha un sistema e non sarà letteralmente sempre fuori dal negozio (temiamo anche che sarebbe illegale). Lo streamer spiega di aver preso varie precauzioni e che è certo che sarà al sicuro. Ha un Airbnb e un hotel dove va a dormire (non passa la notte per strada, chiaramente) e ha il supporto di un intero team di amici che lo aiuteranno a tenere il posto mentre non è in fila e mentre si occupa di fare editing dei video da condividere in rete, visto che supponiamo siano la sua principale fonte di guadagno e sostentamento.

Va anche detto che al momento parlare di una "fila" non è proprio corretto. Non c'è nessuno che ha intenzione di mettersi dietro ChickenDog per ottenere un Nintendo Switch 2 al lancio tramite il negozio ufficiale. Supponiamo che uno o massimo due giorni prima del lancio più persone si uniranno, ma a meno di incidenti è credibile che ChickenDog sarà il primo ad entrare.

Certo, è un "ottimo" modo per non dover fare affidamento ai bagarini: dopotutto Nintendo Switch 2 supera anche i 1000€ su eBay.