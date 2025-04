Nintendo Switch 2 supera anche i 1000€ su eBay: i bagarini cercano di guadagnare

I prezzi di Nintendo Switch 2 su eBay

Tramite eBay Italia e alcune segnalazioni della versione UK tramite Eurogamer, abbiamo modo di vedere che la console è salita di prezzo rapidamente.

Sebbene ci siano rivenditori che segnano la console a prezzi quasi uguali a quelli consigliati (10€ extra, più la spedizione, ad esempio), non mancano rivenditori che cercano di guadagnare il più possibile. Nel Regno Unito, ad esempio, vengono proposti oltre le 600 sterline per Nintendo Switch 2 in bundle con Mario Kart World. Il prezzo regolare sarebbe di 429.99 sterline.

Il modello base, invece, è stato venduto in un caso a 554.45 sterline, invece di 395.99 sterline. Parliamo di sovrapprezzi notevoli, ma non comparabili con l'esempio qui sotto, che propone il bundle a oltre 1000€, spedizione compresa.

Nintendo Switch 2 su eBay a oltre 1000€

Ovviamente non è detto che i modelli a prezzi così elevati trovino degli acquirenti, ma alcuni a cifre comunque notevoli sono già stati venduti, a dimostrazione che il pubblico mondiale ha fame di Nintendo Switch 2 ed è disposta a investire grosse cifre al lancio. Probabilmente qualcosa di simile capiterà con i videogiochi.

