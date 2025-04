Perché i giochi di Nintendo Switch 2 costano così tanto in formato fisico? Ecco l'ovvia risposta

Al di là delle cifre, la scelta più curiosa è il fatto di mettere i videogiochi digitali a 10€ in meno rispetto alla loro controparte fisica . Microsoft e Sony non lo fanno di norma. C'è però una ovvia spiegazione, secondo gli analisti.

La spiegazione del prezzo dei giochi fisici di Nintendo Switch 2

Secondo Rhys Elliott di MIDiA Research, il motivo è principalmente quello di spingere gli utenti ad acquistare in digitale, dal momento che la ripartizione di Nintendo è attualmente di circa il 50% tra fisico e digitale. Microsoft e Sony puntano già molto di più sulle vendite dei loro store, quindi non hanno bisogno di ricorrere a questa pratica.

"Nintendo vuole anche spingere i consumatori ad acquistare i giochi in formato digitale. I prezzi più bassi dei giochi digitali rispetto a quelli in scatola (vale per Donkey Kong e Mario Kart) lo dimostrano. Un altro fattore è l'annuncio della scorsa settimana della Digital Game Card, che consente ai giocatori di "prestare i giochi" ai membri del piano famiglia Switch Online".

"Un mercato esclusivamente digitale significa maggiori entrate e controllo dei prezzi per Nintendo. Per farla breve, l'uso da parte di Nintendo di questa strategia (lo shock generato dall'alto prezzo del formato fisico) in realtà spingerà la gente verso il digitale, a tutto vantaggio di Nintendo".

Inoltre, la console è destinata a diventare un successo anche al prezzo di 450 dollari. "A differenza di altri produttori, Nintendo si basa quasi esclusivamente sul business delle console e del software per console, quindi non era possibile fissare prezzi in perdita. A 450 dollari, lo Switch 2 è ancora abbastanza economico per essere adottato dal mercato di massa e, data la ricca e variegata gamma di software, credo che si venderà bene tra i giocatori di base, i casual, le famiglie e altri ancora".

Infine, segnaliamo che spuntano altri giochi di Nintendo Switch 2 a 80$/90€: Mario Kart World non pare una eccezione.