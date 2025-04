I giochi Nintendo Swich 2 avranno delle nuove e vistose scatole: vediamo come si presentano le prime

Il risultato è alquanto diverso, nonostante in certi casi le illustrazioni di copertina siano le stesse: è evidente la volontà di spingere sul marchio della nuova console, in generale anche a discapito dell'estetica della copertina stessa, visto quanto è appariscente la fascia rossa.

A quanto pare, con questo design Nintendo ha voluto dare maggiore visibilità al logo della console, che campeggia nella parte alta delle copertine in una banda che occupa uno spazio notevole rispetto al piccolo riquadro che prima, nei giochi dell'attuale Nintendo Switch, si trovava spostato in un angolo.

Con la presentazione di ieri e i vari annunci, arrivano anche le prime immagini delle scatole dei giochi per Nintendo Switch 2 , che si presentano alquanto diverse da quelle a cui siamo abituati con la prima Switch , in particolare per la presenza di una marcata fascia rossa posta in alto e cornici più accentuate.

Un'appariscente cornice rossa

Vediamo dunque qui sotto alcuni esempi di queste nuove copertine di alcuni dei primi giochi annunciati per Nintendo Switch 2, queste in particolare destinate al mercato americano ma che dovrebbero corrispondere a quelle che verranno distribuite anche dalle nostre parti.

Come abbiamo visto, i giochi Nintendo Switch 2 costeranno di più e in particolare in versione fisica, considerando che in digitale godranno di una riduzione di circa 10 euro, con il chiaro intendo di favorire quest'ultimo tipo di mercato.

Nonostante questa differenza, alcuni giochi fisici richiederanno comunque un download obbligatorio, poiché in alcune cartucce, definite "Game-key card", non è presente il gioco o comunque non in una forma completa, e il download in digitale è necessario al primo avvio e installazione.