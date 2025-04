Spuntano altri giochi di Nintendo Switch 2 a 80$: in Italia diventano 90€ o no? I primi dettagli

Nintendo Switch 2 avrà una serie di videogiochi che costeranno fino a 90€ in formato fisico. Pare proprio che Mario Kart World non sia una eccezione. Vediamo di quali si tratta.

Nintendo Switch 2 è stata annunciata con una presentazione di alto livello, intensa e densa di annunci e novità interessanti. Purtroppo i prezzi per console e videogiochi sono un po' più alti di quanto alcuni si aspettavano. In particolar modo è Mario Kart World a far discutere, con quei 90€ per la versione fisica (80€ per il digitale). Possiamo però sperare che sia solo un caso isolato?

I giochi di Nintendo Switch 2 negli USA La catena americana Walmart ha reso disponibili le pagine di prenotazione di vari videogiochi per Nintendo Switch 2 e i prezzi non ispirano affatto fiducia. Nintendo Switch 2 supporterà dei giochi Switch 1 con aggiornamenti gratuiti: una lista Ricordiamo che negli USA il prezzo di Mario Kart World è di 79,99 dollari (ovvero i nostri 89,99€). La stessa cifra è stata applicata a vari altri titoli: Kirby e la terra perduta - Nintendo Switch 2 Edition + Il mondo astrale - 79,99 dollari

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Nintendo Switch 2 Edition - 69,99 dollari

Super Mario Party Jaboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV - 79,99 dollari

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Nintendo Switch 2 Edition - 79,99 dollari Certo, possiamo notare che Street Fighter 6 per Nintendo Switch 2 costa 59 dollari, mentre Bravely Default Flying Fairy HD Remaster costa 39 dollari. Non tutti i giochi costeranno fino a 90€, ma è innegabile che il prezzo è salito e che non sia una rara eccezione. In ogni caso, dovremo avere conferma dei prezzi in euro per l'Italia, quando saranno ufficializzati.