Five Nights at Freddy's 2: il film si mostra con un primo trailer ufficiale davvero inquietante

È arrivato il primo trailer ufficiale del film Five Nights at Freddy's 2 e si presenta decisamente inquietante, mostrato in occasione del CinemaCon da Jason Blum, e vede il ritorno dei personaggi principali del primo capitolo in un prosieguo diretto degli eventi, che evidentemente continuano a prendere una brutta piega.

L'incubo di Freddy Fazbear's sembra non sia affatto finito, e nel trailer ne vediamo nuovi scorci, con un animatronic che si risveglia prima di spostarsi in un parco divertimenti, dove probabilmente scatenerà l'inferno. In tutto questo, sembra che il protagonista Mike debba lanciarsi in una nuova e terrificante avventura.

Visto il successo riscosso dal primo film, non giunge certo come una sorpresa la conferma del secondo capitolo, che ha già una data di uscita fissata per il 5 dicembre 2025, come viene ribadito anche alla fine del nuovo trailer.