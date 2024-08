Five Nights at Freddy's: Secret of the Mimic annunciato, un nuovo gioco nella celebre serie horror

Si tratta dell'antagonista principale nella serie Tales from the Pizzaplex e nel DLC "Ruin" di Five Nights at Freddy's: Security Breach , con l'idea che la sua storia venga probabilmente approfondita in questo nuovo capitolo.

Viene peraltro comunicato il periodo di uscita , che al momento è un vago "2025", con ulteriori informazioni che arriveranno nei prossimi mesi. Come riporta il titolo, la storia dovrebbe incentrarsi sulla figura di Mimic, un personaggio già introdotto in alcuni capitoli precedenti.

Steel Wool Studios ha annunciato un altro gioco horror nella sua celebre serie con Five Nights at Freddy's: Secret of the Mimic , presentato con un teaser trailer narrativo che fa capire poco del gioco ma introduce bene l'atmosfera generale.

Una storia delle origini?

Mimic è una creatura costruita sulla base di una nuova intelligenza artificiale sperimentale, in grado di assorbire conoscenza in base a ciò che vede e replicare movimenti e atteggiamenti in maniera fedele.

Si tratta di un'IA particolarmente affezionata al figlio di Edwin Murray, David Sean Murray, di cui si è presa cura.

Dopo la morte di David in un incidente stradale, Edwin sfoga il proprio dolore colpendo con violenza Mimic con una sbarra di ferro, e la cosa ovviamente ha i prevedibili esiti nefasti, considerando le caratteristiche dell'IA in questione.

"Per vedere il futuro, a volte dobbiamo capire il passato", si legge come tagline di Five Nights at Freddy's: Secret of the Mimic, cosa che fa pensare anche al fatto che il gioco possa rappresentare una sorta di prequel di altri capitoli, ma retiamo in attesa di ulteriori informazioni al riguardo.