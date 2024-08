Il periodo di uscita di Leggende Pokémon: Z-A potrebbe essere stato indicato da Pokémon GGC

In sostanza, è un ragionamento che va per esclusione: di recente The Pokemon Company ha presentato le nuove linee di prodotti previste per il primo e secondo trimestre del 2025, e tra questi non c'è nulla che riguardi Leggende Pokémon: Z-A, cosa che farebbe pensare a un arrivo successivo del nuovo gioco su Nintendo Switch.

Lancio anche su Nintendo Switch 2?

Il fatto che non ci sia nulla collegato a Leggende Pokémon: Z-A nei primi due trimestri del 2025, così come a Kalos o Mega Evoluzioni, fa pensare che il videogioco per Nintendo Switch sia previsto per la seconda metà dell'anno.

Non è proprio un ragionamento perfetto, ma l'idea è che il nuovo capitolo della serie sia previsto per l'estate o, più probabilmente, per l'autunno del 2025.

Si tratterebbe, in effetti, di un periodo piuttosto favorevole per il lancio del gioco, il quale potrebbe approdare direttamente anche sulla fantomatica nuova console Nintendo, che verso la seconda metà del 2025 potrebbe essere stata lanciata sul mercato.

Ricordiamo che Leggende Pokémon Z-A è stato annunciato con trailer e anno di uscita lo scorso febbraio, ma da allora non ci sono state molte informazioni al riguardo, al di là del fatto che sarà totalmente ambientato a Luminopoli.