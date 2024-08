Gemini on Earbuds: la nuova funzionalità AI di Google potrebbe arrivare sugli auricolari

È ormai innegabile che l'intelligenza artificiale stia prendendo sempre più piede all'interno dei dispositivi degli ultimi anni, comprendendo in particolare smartphone, tablet e notebook, apportando nuove funzionalità di assistenza per l'utente. Pensiamo per esempio a Samsung, che all'inizio di quest'anno ha introdotto Galaxy AI per i suoi nuovi dispositivi, tra cui Samsung Galaxy S24 e gli ancor più recenti Samsung Galaxy Z Flip6 e Samsung Galaxy Z Fold6.

Google dal canto suo ha da poco lanciato Gemini, la sua intelligenza artificiale proprietaria, che sarà la protagonista assoluta della nuova serie Google Pixel 9 in arrivo a settembre. Sembra però che la nuova funzionalità d'intelligenza artificiale non si fermi agli smartphone e ai tablet, ma potrebbe presto arrivare anche per gli auricolari di Google: scopriamo insieme tutti i dettagli.