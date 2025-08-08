Google interrompe il supporto a Steam su Chromebook a partire dal 2026

La beta di Steam per Chromebook smetterà di funzionare all'inizio del 2026, secondo quanto annunciato da Google. Il programma è arrivato nel 2022 su Chromebook, ma per anni non ci sono stati aggiornamenti. Vediamo meglio tutti i dettagli.
Fine del supporto
Secondo quanto riportato anche dai colleghi di 9to5Google, è possibile installare Steam nel launcher di ChromeOS, ma stavolta appare un messaggio: "Il programma beta di Steam per Chromebook si concluderà il 1° gennaio 2026. Dopo questa data, i giochi installati nell'ambito della Beta non saranno più disponibili sul vostro dispositivo. Apprezziamo la vostra partecipazione e il vostro contributo all'apprendimento del programma beta".
Come avrete capito, quindi, i giochi già installati verranno rimossi a partire dal prossimo anno. In ogni caso, Google parla comunque di un futuro per i giochi su Chromebook, anche se al momento è impossibile capire di cosa si tratti. Per il momento ci sono le applicazioni Android dal Play Store per i giochi locali e i servizi di streaming.
Addio a Steam anche su macOS 11
Qualche giorno fa Valve ha annunciato la fine della disponibilità di Steam anche su macOS 11 Big Sur. In questo caso, il servizio smetterà di funzionare a partire da ottobre. La decisione arriva in concomitanza con la fine del supporto a Windows 10, ma la ragione principale risiede nell'utilizzo di Google Chrome all'interno del client Steam, quindi Valve non può più garantire gli aggiornamenti di sicurezza necessari, oltre alle funzionalità che possano mantenere la compatibilità con macOS 11.
Se usate ancora macOS 11 e volete continuare a usare Steam, dovrete aggiornare il sistema operativo a una versione più recente come macOS 12 Monterey o superiori. Tuttavia, molti Mac del 2013 o 2014, soprattutto con GPU NVIDIA, non supportano versioni più recenti, quindi inevitabilmente potreste essere costretti ad acquistare direttamente un nuovo dispositivo o a utilizzare metodi non ufficiali per installare Monterey.