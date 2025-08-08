Google interrompe il supporto a Steam su Chromebook a partire dal 2026

La beta di Steam per Chromebook smetterà di funzionare all'inizio del 2026, secondo quanto annunciato da Google. Il programma è arrivato nel 2022 su Chromebook, ma per anni non ci sono stati aggiornamenti. Vediamo meglio tutti i dettagli.

Fine del supporto

Secondo quanto riportato anche dai colleghi di 9to5Google, è possibile installare Steam nel launcher di ChromeOS, ma stavolta appare un messaggio: "Il programma beta di Steam per Chromebook si concluderà il 1° gennaio 2026. Dopo questa data, i giochi installati nell'ambito della Beta non saranno più disponibili sul vostro dispositivo. Apprezziamo la vostra partecipazione e il vostro contributo all'apprendimento del programma beta".

Come avrete capito, quindi, i giochi già installati verranno rimossi a partire dal prossimo anno. In ogni caso, Google parla comunque di un futuro per i giochi su Chromebook, anche se al momento è impossibile capire di cosa si tratti. Per il momento ci sono le applicazioni Android dal Play Store per i giochi locali e i servizi di streaming.