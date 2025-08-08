Escape from Tarkov continua a bannare i bari e condivide nuovi numeri

Battlestate Games, autore di Escape from Tarkov , ha annunciato tramite i social media che più di 3.600 bari sono stati bannati dallo sparatutto di estrazione all'interno degli ultimi 21 giorni.

La situazione di Escape of Tarkov e dei bari

Di recente il capo dello studio di Escape from Tarkov ha affermato che la lotta contro i bari "è difficile e senza fine". Il gioco è piagato dai bari da anni e, non a caso, quando la modalità PvE è arrivata all'interno dello sparatutto è stata molto apprezzata poiché permette di vivere l'esperienza base del gioco senza altri utenti che rovinano la partita barando.

Riguardo alle ultime novità, Battlestate Games ha indicato che oltre 3.600 bari sono stati allontanati, ma guardando i documenti ufficiali si capisce che la situazione è complessa, visto che ci sono molteplici account con nomi identici che chiaramente sono di una sola persona che può così passare da uno all'altro man mano che vengono bannati.

Escape of Tarkov vi mette nei panni di un soldato che deve raccogliere bottino e sopravvivere

La speranza è che il team di sviluppo riesca pian piano a migliorare la situazione, visto che ovviamente ne dipende anche del successo dello sparatutto: se i bari continuassero a dilagare e il tutto degenerasse ancora di più, sempre meno giocatori onesti vorrebbero continua a giocare ad Escape from Tarkov.

Vi ricordiamo che il team di Escape from Tarkov ha deciso la data di uscita della versione 1.0.