Lo studio di Escape from Tarkov finanzia indirettamente l'invasione dell'Ucraina?

Lo studio di Escape from Tarkov è stato accusato di finanziare indirettamente l'invasione dell'Ucraina: a quanto pare alcuni membri chiave del team di sviluppo avrebbero legami diretti con gruppi militari coinvolti nella guerra.

Stando a ciò che è stato riferito, pare che Battlestate Games abbia organizzato una serie di partnership e collaborazioni mirate a raccogliere fondi destinati a gruppi armati impegnati sul fronte ucraino. Il CEO dello studio sarebbe inoltre apparso in vari podcast insieme a una persona che è stata fotografata in compagnia di membri di una specifica unità militare.

Uno degli aspetti più controversi della faccenda è legato al gruppo 715, riconoscibile dallo slogan "train hard", che secondo le segnalazioni verrebbe citato spesso all'interno di Escape from Tarkov, in particolare su oggetti estetici, decalcomanie e texture.

I membri del gruppo in questione pare siano stati fotografati in atteggiamenti di scherno nei confronti di soldati ucraini caduti e hanno pubblicato meme di carattere razzista, oltre a materiale propagandistico destinato a reclutare o militarizzare il pubblico più giovane.