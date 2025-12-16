Escape from Tarkov ha venduto oltre 1 milione di copie dal lancio della versione 1.0

Evidentemente molti giocatori non aspettavano altro che l'uscita della versione "completa" dello sparatutto a estrazione prima di lanciarsi nella mischia. Va inoltre sottolineato che, nello stesso giorno, il titolo ha fatto il suo debutto su Steam dopo un'attesa durata anni, fattore che ha probabilmente contribuito in modo significativo a spingere ulteriormente le vendite.

Battlestate Games ha annunciato che Escape from Tarkov ha raggiunto e superato il traguardo di 1 milione di copie vendute dalla pubblicazione della versione 1.0 , avvenuta lo scorso 15 novembre. Un risultato ottenuto in appena un mese.

1 milione di rubli per tutti per festeggiare

Per celebrare il traguardo, il team di sviluppo ha diffuso il codice promozionale "ONEMILLIONPLUS", che consente di ottenere 1 milione di rubli una volta riscattato. Per utilizzarlo è sufficiente accedere al sito ufficiale del gioco e selezionare l'opzione "Attiva Codice Promo".

L'annuncio è stato accompagnato anche da alcuni dati curiosi: nel primo mese dal lancio della versione 1.0, i giocatori hanno trascorso ben 135 milioni di ore (pari a circa 15.410 anni) nella regione di Norvinsk. Questo tempo si traduce in circa 200 milioni di raid personalizzati, giocati fino all'ultimo minuto. Ad oggi, inoltre, più di 500 giocatori sono riusciti a fuggire da Tarkov e ad assistere a uno dei finali disponibili del gioco, una percentuale estremamente ridotta rispetto al totale dei giocatori.