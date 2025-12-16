Il primo teaser trailer di Avengers: Doomsday è comparso online: ecco il video

Il cast di Avengers: Doomsday è enorme e include anche... gli X-Men

In questo caso il protagonista del video è Steve Rogers, Captain America , interpretato naturalmente da Chris Evans: lo vediamo tornare a casa nella timeline alternativa che lui stesso ha creato dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

Preludio al disastro?

Si dice che Avengers Secret Wars porterà al reset del Marvel Cinematic Universe e agli X-Men, e in tal senso il tono del teaser appena spuntato in rete, così come probabilmente degli altri che vedremo in futuro, potrebbe stridere fortemente con la natura degli eventi del nuovo film.

Del resto il Doctor Doom di Robert Downey Jr. punterà a imporsi come villain assolutamente credibile, che immaginiamo sarà determinato a "correggere" quelli che lui reputa degli errori nella struttura del multiverso, lasciandosi alle spalle una scia di sangue e di cadaveri.

Quale ruolo avrà esattamente Captain America in tutto questo? Sono vere le voci sulla presenza di una versione malvagia del personaggio, quel "Captain Hydra" che tanto ha fatto discutere gli appassionati di fumetti qualche anno fa? Staremo a vedere.