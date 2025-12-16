Hollow Knight è stato annunciato per Nintendo Switch 2

Hollow Knight: Silksong è stato annunciato per Nintendo Switch 2 da Team Cherry, che lancerà la nuova versione del gioco nel corso del 2026 e la metterà a disposizione come upgrade gratuito per tutti gli utenti che già possiedono l'edizione per Nintendo Switch.
La Nintendo Switch 2 Edition di Hollow Knight non si limiterà a essere una conversione "tecnica", bensì includerà tutti gli aggiornamenti e i miglioramenti già apprezzati con l'arrivo di Silksong sulla nuova console ibrida giapponese.
Nello specifico, il gioco potrà contare su modalità ad alto frame rate, risoluzioni più elevate, nuovi effetti visivi e accorgimenti pensati al fine di valorizzare la grafica disegnata a mano che da sempre caratterizza il mondo di Hallownest.
L'annuncio di Team Cherry arriva in concomitanza con quello dei sette milioni di copie vendute da Hollow Knight: Silksong, che nel corso del prossimo anno riceverà un'espansione gratuita intitolata Sea of Sorrow.
Non solo Nintendo Switch 2
L'annuncio della Nintendo Switch 2 Edition di Hollow Knight è arrivato in concomitanza con quello dell'espansione gratuita di Hollow Knight: Silksong, ma non è finita qui: il primo capitolo della serie firmata Team Cherry approderà anche sulle altre piattaforme di attuale generazione.
Gli utenti PS5 e Xbox Series X|S potranno dunque godere anch'essi di una versione aggiornata dell'esperienza, mentre su PC assisteremo all'introduzione del supporto alle risoluzioni ultrawide, alcune novità sotto il profilo della quality of life e un aggiornamento allo Unity Input System per una maggiore compatibilità con i controller moderni.