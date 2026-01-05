La mod Bloodborne PC Remaster cambia nome e si evolve: altri miglioramenti applicati

Ovviamente Bloodborne non è disponibile in versione ufficiale per PC, ma può essere giocato attraverso l' emulatore shadPS4 con ottimi risultati, ed è una soluzione adottata ormai da diverso tempo vista la mancanza di novità su un'eventuale conversione ufficiale del gioco su piattaforma Windows.

Il nuovo nome della mod sembra essere Shadows of the Hunt , e di recente ha raggiunto una nuova versione che risulta scaricabile da NexusMods , caratterizzata da vari miglioramenti grafici applicati a quella che era già una versione migliorata dell'originale.

Tanti miglioramenti tecnici a Bloodborne su PC

Bloodborne: Shadows of the Hunt nella sua nuova versione, caratterizzata dal nuovo titolo, applica diversi miglioramenti tecnici alla versione emulata del gioco su PC, in particolare sul fronte della grafica e degli effetti.

Tra le altre cose, la nuova versione della mod aggiunge ombre dinamiche a tutto ciò che è presente nel gioco e modifica alcune impostazioni per migliorare la distanza e la stabilità delle ombre, inoltre aggiunge parallax occlusion mapping a molte superfici, rendendole più dettagliate.

La mod aggiunge inoltre nuove luci puntiformi per oggetti che in origine non ne avevano, come candele e lampade, migliorando sensibilmente la resa in alcune scene, e corregge alcun glitch come oggetti che fluttuavano nell'aria. Oltre a questo, aggiunge una nuova gradazione di colore utilizzando filtri colore alternativi di FromSoftware.

I miglioramenti grafici più importanti sono stati applicati a Central Yharnam, Old Yharnam, Hemwick Charnel Lane e Hunter's Dream, ma le variazioni sono visibili un po' in tutto il gioco in particolare grazie alle ombre dinamiche, al miglioramento dell'illuminazione indiretta e vari altri elementi.

Presenti anche skybox ad alta risoluzione, che rendono più dettagliato il cielo nelle varie scene, oltre a nuovi modelli in alta qualità di Central Yharnam e Cathedral Ward viste a distanza.