La mod Bloodborne PC Remaster cambia nome e si evolve: altri miglioramenti applicati

La celebre mod Bloodborne PC Remaster da parte di fromsoftserve prosegue il suo percorso e si evolve ancora, ottenendo anche un nuovo nome oltre a numerosi miglioramenti tecnici applicati al gioco attraverso questo interessante progetto.
Il nuovo nome della mod sembra essere Shadows of the Hunt, e di recente ha raggiunto una nuova versione che risulta scaricabile da NexusMods, caratterizzata da vari miglioramenti grafici applicati a quella che era già una versione migliorata dell'originale.
Ovviamente Bloodborne non è disponibile in versione ufficiale per PC, ma può essere giocato attraverso l'emulatore shadPS4 con ottimi risultati, ed è una soluzione adottata ormai da diverso tempo vista la mancanza di novità su un'eventuale conversione ufficiale del gioco su piattaforma Windows.
Tanti miglioramenti tecnici a Bloodborne su PC
Bloodborne: Shadows of the Hunt nella sua nuova versione, caratterizzata dal nuovo titolo, applica diversi miglioramenti tecnici alla versione emulata del gioco su PC, in particolare sul fronte della grafica e degli effetti.
Tra le altre cose, la nuova versione della mod aggiunge ombre dinamiche a tutto ciò che è presente nel gioco e modifica alcune impostazioni per migliorare la distanza e la stabilità delle ombre, inoltre aggiunge parallax occlusion mapping a molte superfici, rendendole più dettagliate.
La mod aggiunge inoltre nuove luci puntiformi per oggetti che in origine non ne avevano, come candele e lampade, migliorando sensibilmente la resa in alcune scene, e corregge alcun glitch come oggetti che fluttuavano nell'aria. Oltre a questo, aggiunge una nuova gradazione di colore utilizzando filtri colore alternativi di FromSoftware.
I miglioramenti grafici più importanti sono stati applicati a Central Yharnam, Old Yharnam, Hemwick Charnel Lane e Hunter's Dream, ma le variazioni sono visibili un po' in tutto il gioco in particolare grazie alle ombre dinamiche, al miglioramento dell'illuminazione indiretta e vari altri elementi.
Presenti anche skybox ad alta risoluzione, che rendono più dettagliato il cielo nelle varie scene, oltre a nuovi modelli in alta qualità di Central Yharnam e Cathedral Ward viste a distanza.