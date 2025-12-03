Bloodborne ha venduto tantissimo, dicono gli analisti, ma Sony continua a ignorarlo

È importante notare che sono passati più di dieci anni dal debutto di Bloodborne , eppure il titolo di FromSoftware si pone ancora come un punto di riferimento per tantissimi appassionati, nonché come una chiare fonte di ispirazione per le produzioni moderne.

Non è tutto: grazie all'inclusione nel catalogo riservato agli abbonati a PlayStation Plus, l'action RPG è riuscito a spingere i propri numeri molto più in alto, raggiungendo complessivamente quota 16 milioni di giocatori .

A quanto pare Bloodborne ha venduto tantissimo : stando alle stime effettuate da Alinea Analytics, il classico sviluppato da FromSoftware in esclusiva per PS4 ha totalizzato 9,3 milioni di copie vendute .

Eppure Sony continua a ignorarlo

Nonostante numeri così importanti e un successo che trascende i semplici dati di vendita, Sony non sta facendo niente con Bloodborne, sebbene il merchandise portato al TGS 2025 avesse riacceso la speranza tra i fan del gioco.

Per quale motivo l'azienda giapponese continua a ignorarlo? Si tratta di una domanda a cui è davvero difficile rispondere, anche e soprattutto alla luce di una strategia che ha prodotto remaster e remake in gran quantità, anche per titoli che non sembrava necessitassero di una riedizione.

