Bloodborne ha venduto tantissimo, dicono gli analisti, ma Sony continua a ignorarlo

A quanto pare Bloodborne ha venduto tantissimo: stando alle stime effettuate da Alinea Analytics, il classico sviluppato da FromSoftware in esclusiva per PS4 ha totalizzato 9,3 milioni di copie vendute.
Non è tutto: grazie all'inclusione nel catalogo riservato agli abbonati a PlayStation Plus, l'action RPG è riuscito a spingere i propri numeri molto più in alto, raggiungendo complessivamente quota 16 milioni di giocatori.
Secondo i dati di Alinea Analytics, infine, l'eccellente lancio di Elden Ring ha spinto molti utenti a recuperare Bloodborne, andando dunque a produrre un tardivo ma importante effetto positivo sulle cifre dell'esclusiva PlayStation.
È importante notare che sono passati più di dieci anni dal debutto di Bloodborne, eppure il titolo di FromSoftware si pone ancora come un punto di riferimento per tantissimi appassionati, nonché come una chiare fonte di ispirazione per le produzioni moderne.
Eppure Sony continua a ignorarlo
Nonostante numeri così importanti e un successo che trascende i semplici dati di vendita, Sony non sta facendo niente con Bloodborne, sebbene il merchandise portato al TGS 2025 avesse riacceso la speranza tra i fan del gioco.
Per quale motivo l'azienda giapponese continua a ignorarlo? Si tratta di una domanda a cui è davvero difficile rispondere, anche e soprattutto alla luce di una strategia che ha prodotto remaster e remake in gran quantità, anche per titoli che non sembrava necessitassero di una riedizione.
Voi che ne pensate?