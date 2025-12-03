2

Bloodborne ha venduto tantissimo, dicono gli analisti, ma Sony continua a ignorarlo

Alinea Analytics ha pubblicato le proprie stime di vendite per Bloodborne, il classico sviluppato da FromSoftware in esclusiva per PS4: a quanto pare il gioco è andato davvero bene, ma Sony continua a ignorarlo.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   03/12/2025
Il protagonista di Bloodborne
Bloodborne
Bloodborne
Articoli News Video Immagini

A quanto pare Bloodborne ha venduto tantissimo: stando alle stime effettuate da Alinea Analytics, il classico sviluppato da FromSoftware in esclusiva per PS4 ha totalizzato 9,3 milioni di copie vendute.

Non è tutto: grazie all'inclusione nel catalogo riservato agli abbonati a PlayStation Plus, l'action RPG è riuscito a spingere i propri numeri molto più in alto, raggiungendo complessivamente quota 16 milioni di giocatori.

Secondo i dati di Alinea Analytics, infine, l'eccellente lancio di Elden Ring ha spinto molti utenti a recuperare Bloodborne, andando dunque a produrre un tardivo ma importante effetto positivo sulle cifre dell'esclusiva PlayStation.

Bloodborne, dieci anni dopo: perché lo amiamo ancora? Bloodborne, dieci anni dopo: perché lo amiamo ancora?

È importante notare che sono passati più di dieci anni dal debutto di Bloodborne, eppure il titolo di FromSoftware si pone ancora come un punto di riferimento per tantissimi appassionati, nonché come una chiare fonte di ispirazione per le produzioni moderne.

Eppure Sony continua a ignorarlo

Nonostante numeri così importanti e un successo che trascende i semplici dati di vendita, Sony non sta facendo niente con Bloodborne, sebbene il merchandise portato al TGS 2025 avesse riacceso la speranza tra i fan del gioco.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Per quale motivo l'azienda giapponese continua a ignorarlo? Si tratta di una domanda a cui è davvero difficile rispondere, anche e soprattutto alla luce di una strategia che ha prodotto remaster e remake in gran quantità, anche per titoli che non sembrava necessitassero di una riedizione.

Voi che ne pensate?

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Bloodborne ha venduto tantissimo, dicono gli analisti, ma Sony continua a ignorarlo