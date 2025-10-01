Bloodborne PC Remaster Project migliora ancora e si mostra in video con un nuovo sistema di illuminazione

In questa ci sono diversi tipi di anti-aliasing che possono essere applicati, oltre a miglioramenti evidenti al sistema di illuminazione e altro, rendendo il gioco decisamente al passo coi tempi.

Bloodborne Remaster Project ha così raggiunto la versione 0.89.6 , con l'introduzione di diversi aggiustamenti e correzioni, ma con questa versione è stata pubblicata anche un'altra build specifica con l'aggiunta di un preset Reshade, che mostra dei notevoli progressi dal punto di vista della grafica.

Un progetto davvero molto interessante

Il progetto di "remaster" di Bloodborne su PC è stato presentato già tempo fa ed è portato avanti dallo sviluppatore FromSoftServe e si tratta di un lavoro di notevoli dimensioni, al momento costruito come progetto amatoriale e dunque, come sempre in questi casi, con il dubbio su dove possa arrivare.

Per il momento, comunque, dalla passione dei modder sta emergendo un gioco veramente interessante, non fosse altro che per il fatto di portare un titolo tanto richiesto finalmente anche su PC, sebbene ovviamente non in forma ufficiale.

In base a quanto possiamo vedere nel video, la nuova versione di Bloodborne PC Remaster Project vanta ombre dinamiche e un'illuminazione più avanzata, che rende più vivida l'immagine e mostra il tipico mondo del gioco in una forma alquanto differente.