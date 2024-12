Bloodborne Remaster Project si mostra in video con tutti i suoi miglioramenti

Bloodborne Remaster Project è stato mostrato in video con tutti i miglioramenti ricevuti finora, che testimoniano la qualità dell'emulazione del titolo FromSoftware e le ottimizzazioni effettuate dall'autore della mod, fromsoftserve.

Com'è possibile vedere, sono tanti gli aspetti che risultano potenziati rispetto all'originale Bloodborne per PS4, e il filmato intende celebrare il lavoro compiuto finora in vista della fine dell'anno, con l'augurio di ulteriori passi in avanti nel corso del 2025.

Per ottenere questi risultati, fromsoftserve ha utilizzato un emulatore di PlayStation 4 per PC ed è andato ad agire sui vari elementi della grafica al fine di spingerla verso nuovi livelli, in attesa che Sony e FromSoftware decidano finalmente di rilanciare questa esclusiva.

Inutile dire che la casa giapponese potrebbe decidere in qualsiasi momento di contattare l'autore della mod perché desista dal portare avanti questo progetto, chiaramente non ufficiale.