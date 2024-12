Bloodborne è nel video del 30° anniversario di PlayStation e subito spuntano nuove teorie sul suo ritorno

È durato solo qualche secondo ma tanto è bastato: Bloodborne è presente nel video del 30° Anniversario di PlayStation e ovviamente la community ha colto subito l'occasione per elaborare teorie sul possibile ritorno del gioco in qualche forma, prendendo questa breve apparizione come una prova.

Possibili indizi dal frammento video

Qualcuno, come questi utenti su Reddit, ha fatto notare come questa sia probabilmente la prima volta che Sony inserisce Bloodborne in un "sizzle reel", oltretutto in un video celebrativo di portata storica per PlayStation, cosa che potrebbe voler dire qualcosa.

Un fotogramma del frammento di video con Bloodborne

Anche il fatto che il frammento di video risulti anche leggermente diverso dalla grafica standard del gioco per PS4, in particolare per quanto riguarda l'illuminazione viene visto come una possibile prova di un remake, o addirittura un seguito in lavorazione.

Le teorie sulla possibilità di annunci per il 3 dicembre, data che era emersa come possibile vista la corrispondenza precisa con il 30° anniversario e qualche rimando occulto al giorno in questione, possono essere a questo punto smentite, ma permangono alcuni elementi che consentono ancora di discutere.

In molti vedono anche la frase utilizzata ad accompagnare il frammento dedicato a Bloodborne come un possibile segno: "Si tratta di persistenza", è infatti il testo che compare in sovrimpressione in corrispondenza della sequenza video. Alcuni vogliono vederci un riferimento al fatto che il titolo è ancora presente e in procinto di tornare, sebbene sembri abbastanza chiaro che il significato sia collegato piuttosto alla persistenza richiesta la giocatore per affrontare un titolo come Bloodborne e i souls-like in generale.

Volendo, anche la scritta iniziale sul fatto che il video contenga "spoiler" potrebbe essere vista come una sorta di riferimento a anticipazioni celate al suo interno, sebbene il senso palese sia ovviamente collegato ai contenuti della storia dei vari giochi che risultano visibili all'interno del montaggio.

Insomma, considerando già la discussione che va avanti da anni su Bloodborne e il suo possibile ritorno questo nuovo evento basta e avanza per continuare ad alimentare la questione ancora per un po', in attesa di eventuali annunci da parte di Sony che però, anche per quanto riguarda il 30° anniversario, non ci sono proprio stati.