Le offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop del 5 dicembre sono tutte per esclusive Nintendo Switch

Il Calendario dell'Avvento di GameStop del 5 dicembre

Come sempre, si tratta di promozioni che saranno valide per la giornata in corso. Domani questi sconti saranno sostituiti da altri, quindi se vi interessano i giochi a questi prezzi è bene acquistarli immediatamente, a questa pagina.

Mario e un Toad con una stella in Super Mario Party Jamboree

Le promozioni sono legate, come detto, a una selezione di giochi per Nintendo Switch, tutti esclusivi. Abbiamo Super Mario Party Jamboree, il più recente capitolo della serie, apprezzato da critica e pubblico e perfetto per le feste. Super Mario Bros. Wonder è invece il capitolo della serie platform 2D più recente.

Princess Peach: Showtime! è il primo gioco completamente dedicato a Peach: si tratta di un gioco di azione nel quale la Principessa sfrutta vari tipi di abiti per usare capacità differenti in un teatro. Pokémon Scarlatto e Violetto, invece, sono i capitoli principali della serie più recenti e per la prima volta portano i giocatori in un vero mondo a mappa aperta: questa versione non include le espansioni, vendute a parte.