Il nuovo gioco del creatore di Stardew Valley arriverà prima o poi? Sì, ma c'è una brutta notizia

Eric 'ConcernedApe' Barone è noto prima di tutto in quanto autore di Stardew Valley, il farming simulator 2D che è stato in grado nel giro di pochi anni di vendere 30 milioni di copie. Il successo del gioco è così grande che l'autore ammette di non riuscire a metterlo da parte per contrarsi su altri progetti.

Ovviamente parliamo prima di tutto di Hanted Chocolatier, annunciato nell'ottobre 2021 ma di cui sappiamo veramente poco. Non è strano, visto che i videogiochi chiedono anni e anni di lavoro e che Barone lavora perlopiù da solo (ed è noto per prendersi il proprio tempo per perfezionare ciò che crea).