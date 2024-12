La serie TV di Harry Potter pare aver trovato il proprio attore per Severus Piton: è il famoso Paapa Essiedu

Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter , all'attore britannico sarebbe stata offerta la parte, anche se al momento non si sa se le trattative siano già iniziate.

La ventura serie di Harry Potter di HBO è ancora lontana, ma pare che i produttori stiano iniziando a cercare gli attori e ora spunta un nuovo nome. Precisamente, pare che la compagnia stia cercando di assegnare all'attore di I May Destroy You e Black Mirror, Paapa Essiedu, il ruolo di Severus Piton .

Cosa sappiamo sugli attori della serie TV di Harry Potter

Non è stato ufficialmente scelto alcun ruolo per la serie - che uscirà su Max nel 2026 - ma secondo recenti rapporti la Warner Bros. sarebbe interessata a ingaggiare l'attore e drammaturgo britannico Mark Rylance per il ruolo di Albus Silente. Sebbene la serie potrebbe essere vicina a trovate Silente e Piton, non si sa ancora chi interpreterà il trio di Harry, Ron e Hermoine. Nel settembre 2024, i fan hanno notato un bando di casting aperto per la serie, alla ricerca di "bambini di età compresa tra i 9 e gli 11 anni nell'aprile 2025".

Paapa Essiedu

Essiedu ha interpretato Gaap nell'episodio Demon 79 di Black Mirror del 2023 e ha avuto un ruolo da protagonista nel dramma britannico I May Destroy You del 2020. Per la sua interpretazione in quest'ultimo episodio è stato candidato a un Emmy e a un BAFTA.

Severus Piton è il professore di pozioni di Hogwarts all'inizio della serie di Harry Potter. Il compianto Alan Rickman ha interpretato Piton in tutti gli otto film di Harry Potter dal 2001 al 2011.

Inoltre, Warner Bros. Discovery pare essere al lavoro su Hogwarts Legacy 2 con massima priorità e pare collegato alla serie TV di Harry Potter.