Sony starebbe valutando l'acquisizione della divisione streaming di Warner Bros. Discovery, che comprende i videogiochi

È passata meno di una settimana dall'annuncio della divisione di Warner Bros. Discovery in due società distinte, ma è già emersa la volontà di Sony di acquisire una delle due, quella dedicata in prevalenza allo streaming.

A riportarlo è stata la testata SEScoops, le cui fonti hanno parlato di valutazioni in corso per l'acquisto della neoannunciata società WBD Streaming and Studios, la cui separazione da Warner Bros. Discovery Global Networks dovrebbe completarsi entro la metà del 2026. L'obiettivo di Sony sarebbe in particolare quello di mettere le mani sul servizio di streaming HBO MAX e sulle sue proprietà intellettuali, nonché sulla divisione videogiochi.