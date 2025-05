DC Worlds Collide è stato annunciato da Warner Bros: un RPG multiplayer con i personaggi DC Comics

Warner Bros. Games ha annunciato oggi in via ufficiale il nuovo titolo su licenza DC Worlds Collide, un gioco di ruolo mobile free-to-play a squadre in cui i giocatori possono collezionare, migliorare e scatenare le loro squadre di supereroi e supercriminali preferite in battaglie PvP e PvE.

Il gioco non è ancora disponibile ma da oggi sono aperte le iscrizioni per poter accedere immediatamente al lancio e ottenere anche delle ricompense esclusive nel momento dell'uscita, oltre a ricevere informazioni e novità al riguardo.

Potete dunque effettuare la pre-registrazione su App Store per la versione iOS e su Google Play per la versione Android, ma anche attraverso il sito internet ufficiale di DC Worlds Collide.