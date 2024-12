Il trailer del nuovo Superman ha battuto tutti i record di Warner Bros. e DC Comics

Un film atteso

Pare che il Superman di Gunn parta con tutti i presupposti migliori per fare bene. Quantomeno è chiaro che l'interesse del pubblico c'è. Si tratta sicuramente di una buona notizia per Warner Bros., che ha faticato non poco con il suo universo cinematografico basato sui personaggi di DC Comics e che recentemente non ha ottenuto grandi risultati al botteghino.

Superman, insieme a Batman, è sicuramente il personaggio più iconico e riconoscibile di DC Comics, e il tentativo di rilancio fatto da Gunn è sicuramente interessante, considerando le alterne fortune del personaggio sul grande schermo. Nel trailer c'è un po' tutto l'immaginario del personaggio, che è un super eroe dai poteri semi divini quando è in costume, ma che mostra il suo lato più timido e riservato nella vita da umano.

Tra gli altri personaggi visti nel trailer, ci sono Krypto, il cane di Superman, Mister Terrific, Metamorpho, Lanterna Verde e Hawkgirl. Insomma, il cast è davvero ricco, considerando anche che nel film dovrebbero essere degli altri personaggi.

Per il resto vi ricordiamo che Superman arriverà al cinema l'11 luglio 2025.