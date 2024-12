Il Calendario dell'Avvento di GameStop del 21 dicembre include oltre 200 prodotti in sconto

Il Calendario dell'Avvento di GameStop sta per avvicinarsi alla fine e oggi, 21 dicembre , la compagnia ha deciso di rendere disponibili tantissimi prodotti a prezzo scontato. Parliamo di oltre duecento offerte , anche se purtroppo non si tratta di videogiochi.

Le promozioni del Calendario dell'Avvento di GameStop

Come detto, parliamo di oltre 200 prodotti in offerta, quindi capirete bene che non è conveniente elencarveli tutti. Inoltre, svariati sono già esauriti al momento della scrittura. La soluzione migliore è accedere alla pagina di GameStop e navigare in cerca di ciò che avete bisogno.

Headset OTL The Legend Of Zelda (Black and Gold)

Vi segnaliamo comunque alcuni pezzi specifici, ad esempio gli Headset OTL a tema con alcuni giochi Nintendo, come il modello di Super Mario o il modello The Legend Of Zelda (Black and Gold). Notiamo che i due modelli sono multipiattaforma. Precisiamo che si tratta di prodotti di bassa qualità, ma proprio per questo costano poco e sono perfetti come regalo per i più piccoli: se li rompono, non è uno spreco, ed essendo a tema con i videogiochi piaceranno sicuramente ai giovanissimi.

Se cercate qualcosa di un prodotto un po' più solido senza però spendere troppo, possiamo invece suggerirvi l'Headset Razer - Kaira X con licenza PlayStation, che propone un paio di cuffie cablate per PlayStation 5 a circa 52€.

Vi lasciamo alla lista completa delle promozioni del Calendario dell'Avvento di GameStop.