La catena gamelife GameStop annuncia un nuovo Graphic Contest su Elden Ring Nightreign

Chiunque abbia voglia di cimentarsi con il disegno può prendere parte al contest grafico su Elden Ring Nightreign, a qualsiasi livello di esperienza e capacità: basta semplicemente avere la giusta inclinazione per immaginare un personaggio che possa rientrare nel mondo del gioco FromSoftware, ma non è detto che debba seguire gli stilemi già imposti.

In occasione del periodo di lancio del nuovo gioco FromSoftware, la catena gamelife GameStop ha annunciato un nuovo Graphic Contest su Elden Ring Nightreign aperto a tutti: un concorso in cui verrà premiata tecnica, originalità e creatività dei partecipanti.

Le regole e i premi

Ai partecipanti del Graphic Contest di Elden Ring Nightreign è concessa piena libertà nella realizzazione del proprio eroe immaginario del gioco, ma l'importante è che il disegno rappresenti un personaggio originale e almeno parte di scenario che possa contestualizzarlo, ma il soggetto è quasi libero, così come è concessa l'adozione di qualsiasi stile o tecnica, anche differente da quelle utilizzate per le illustrazioni ufficiali.

Elden Ring Nightreign: Collector's Edition

Unica limitazione: è severamente vietato l'utilizzo dell'IA per comporre l'immagine, anche solo per alcuni dei suoi elementi, in base a quanto riferito dalle regole del concorso.

Riepilogando, queste sono le regole del concorso:

Bisogna ideare e disegnare il proprio eroe originale, all'interno del mondo e delle atmosfere epiche e misteriose di Elden Ring: Nightreign

Si può utilizzare la tecnica e lo stile che più si preferisce (ad esempio: caricaturale, cartoon, manga, realistico, italiano, ecc.)

Il disegno va firmato al bordo dello stesso (senza quindi rovinarlo) con nome/cognome/nick di chi lo posta su Facebook

È severamente vietato l'utilizzo dell'IA per la realizzazione del disegno o anche singoli elementi dello stesso

Il concorso è valido dal 13 al 30 giugno, e potete partecipare semplicemente effettuando il disegno secondo le regole sopra descritte e postandolo in risposta a questo messaggio dell'account Facebook di GameStop Italia.

Potete leggere il regolamento completo del concorso a questo indirizzo. Da notare che la giuria potrebbe richiedere ai partecipanti l'invio di bozze di preparazione per poter attestare la veridicità del lavoro effettuato.

I vincitori verranno contattati attraverso un messaggio privato su Facebook, e potranno accedere ai seguenti premi:

1° classificato: una Collector's Edition di Elden Ring Nightreign e il manga Elden Ring - Become Lord 1

2° classificato: una copia di Elden Ring NightReign - Seekers Edition e il manga Elden Ring - Become Lord 1

3° classificato: una copia di Elden Ring Nightreign (versione fisica) e il manga Elden Ring - Become Lord 1

​4°/5° classificato: una copia di Elden Ring Nightreign in versione digitale e il manga Elden Ring - Become Lord 1

6°/7°/8°/9/10° classificato: una copia del manga Elden Ring - Become Lord 1

Ricordiamo che il contest parte il 13 giugno 2025 e termina il 30 giugno 2025 (verranno accettati i disegni pubblicati entro le 17:59 del 30 giugno).