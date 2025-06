I lavori sul remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo proseguono, pubblicato un nuovo artwork

L'account ufficiale della serie Prince of Persia su X, ha pubblicato un post per aggiornare sullo stato dello sviluppo del remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo , così da rassicurare tutti quelli in attesa di poterci giocare, ormai da diversi anni. Contestualmente, è stato pubblicato un nuovo artwork , che mostra uno degli edifici visitabili (se avete giocato l'originale, dovreste riconoscerlo).

Un aggiornamento veloce

"Sì, siamo ancora immersi nel gioco; esplorando, costruendo e facendo in modo che le sabbie si muovano con uno scopo. 🗡️⏳" Hanno scritto gli sviluppatori, aggiungendo poi: "Questo gioco è fatto da un team che ci tiene davvero, e che sta mettendo il cuore (e tanti litri di caffè) in ogni fase dello sviluppo. Grazie per essere ancora con noi. 💖"

Come avete potuto leggere, non sono state fornite informazioni dettagliate. Diciamo che il post è stato più un segno di vita, per non ridare forza alle voci che vogliono il gioco cancellato o in guai seri.

Recentemente Ubisoft ha annunciato il periodo di uscita del gioco, che arriverà molto dopo l'annuncio ufficiale. Lo sviluppo del remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo è stato evidentemente riavviato, dopo le polemiche seguite alla qualità della grafica delle prima versione. Del rifacimento non è stato mostrato nulla, ma i fan si aspettano uno stile più in linea con l'originale.