Ubisoft Toronto colpita dai licenziamenti, mentre lavora a Prince of Persia: le Sabbie del Tempo remake

In base a quanto riferito da diverse fonti e confermato dal publisher francese, Ubisoft Toronto è stata colpita da un'ondata di licenziamenti , che ha colpito al momento 33 membri del team, il quale sta attualmente lavorando a Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake .

Un team centrale per Ubisoft

La notizia arriva proprio a breve distanza dalla conferma di Ubisoft Toronto come team impegnato su Prince of Persia: le Sabbie del Tempo remake. Il gioco ha avuto un percorso di sviluppo alquanto accidentato e l'affidamento al team di Toronto sembra una sorta di soluzione finale per risollevarne le sorti, considerando che il remake era stato annunciato inizialmente come prodotto interamente sviluppato in India.

Dopo anni in lavorazione presso Ubisoft Pune e Ubisoft Mumbai, con anche qualche polemica seguita alla prima presentazione, Prince of Persia: le Sabbie del Tempo remake è passato attraverso vari posticipi ma ora dovrebbe aver trovato un nuovo indirizzo con l'entrata in scena di Ubisoft Toronto, con uscita prevista per il 2026.

La divisione Toronto è stata responsabile anche di Far Cry 5, Far Cry 6, Watch Dogs Legion e del remake di Splinter Cell, dunque si tratta di un elemento di notevole importanza all'interno del publisher francese.