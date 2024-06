Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake è ancora in sviluppo, un altro team si è aggiunto ai lavori

Si tratta di un piccolo aggiornamento sulla situazione del gioco, ma significativo in quanto conferma che la lavorazione sta proseguendo, nonostante non ci siano state molte informazioni al riguardo nei mesi passati.

In base a quanto riportato dal post su X pubblicato dall'account ufficiale di Ubisoft Toronto , il team in questione è stato applicato allo sviluppo di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake, insieme ad altri membri della compagnia che stavano già lavorando al titolo in questione.

Se ne parla ormai da anni ed è sparito a più riprese dai radar, ma Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake è ancora vivo e in sviluppo , ha confermato Ubisoft in queste ore, riferendo che un altro team si è aggiunto allo sviluppo del gioco.

Ubisoft Toronto si unisce ai lavori in corso su Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo

"Ubisoft Toronto entra a far parte dello sviluppo del remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo", si legge nel post su X pubblicato dal publisher.



"Siamo emozionati di poter tornare indietro nel tempo e mettere a disposizione la creatività, l'esperienza e la tecnologia aggiornata del nostro studio per questo amato classico con i nostri partner di Ubisoft Montreal".

Considerando che, già in precedenza, nello sviluppo era subentrata d'urgenza proprio la divisione di Montreal, viene da pensare che la situazione del gioco non fosse delle più rosee fino a un po' di tempo fa, costringendo dunque due sezioni importanti di Ubisoft come Montreal e Toronto a collaborare per rimettere in carreggiata il progetto.

Inizialmente, Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake era stato affidato ai team indiani del publisher, Ubisoft Pune e Mumbai, ma evidentemente i piani sono cambiati. Qualche tempo fa, un insider aveva riferito che lo sviluppo era ripartito da zero, e qualcosa del genere potrebbe in effetti essere successo in questi anni, considerando che l'annuncio del gioco risale a quattro anni fa.