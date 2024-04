Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake: lo sviluppo è ripartito da zero, per un insider

Inoltre, stando a un filmato pervenuto alla redazione di Insider Gaming, il gioco è ancora in una fase embrionale , tanto che nella build visionata erano assenti texture, asset e altri elementi basilari. Per ovvi motivi, questo significa anche l'uscita potrebbe essere ben più lontana di quanto preventivato.

Ebbene il consiglio delle fonti di Tom Henderson è quello di dimenticare quanto abbiamo visto finora (ben poco in realtà) del remake, dato che il nuovo team che ha preso in carico il progetto, nonostante l'intenzione iniziale di continuare lo sviluppo sulla base di quanto già fatto in precedenza, ha infine deciso di ricominciare i lavori praticamente da zero .

Stando all'ultima soffiata lanciata da Tom Henderson sul portale Insider Gaming, lo sviluppo di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake sarebbe ripartito da zero , con il gioco che ora sarebbe ancora in uno stato acerbo e dunque ben lontano dalla pubblicazione .

I cambiamenti apportati al nuovo remake

Uno dei vecchi scatti di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake. La nuova versione potrebbe essere molto differente, secondo Insider Gaming

La nuova versione di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake inoltre è stata realizzata "con un approccio più realistico", stando a una fonte di Henderson. Guardando il bicchiere mezzo pieno, con il riavvio del progetto è stato rielaborato il comparto grafico, sono state create nuove animazioni e meccaniche legate a combattimenti e parkour e altro ancora. Lo stesso vale anche per sceneggiatura e mocap, che sono stati rifatti da zero.

Uno dei cambiamenti che potrebbe far storcere il naso dei fan di vecchia data è che Yuri Lowenthal, il doppiatore del Principe sia nel gioco originale che nel primo trailer del remake, non ricoprirà più questo ruolo. Al momento non sono chiari i motivi dietro a questo cambiamento e chi lo sostituirà.

Alcune fonti di Insider Gaming affermano che presto Ubisoft potrebbe offrire degli aggiornamenti ufficiali sullo stato dei lavori del remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo. Il pensiero in tal senso va l'Ubisoft Forward in programma per il 10 giugno. Staremo a vedere.