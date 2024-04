I giochi Activision Blizzard tornano in Cina grazie alla partership tra Microsoft e NetEase

Confermando le indiscrezioni trapelate in rete ieri, Activision Blizzard ha annunciato che a partire da quest'estate i giochi della compagnia torneranno operativi in Cina, grazie a una nuova partership stretta tra Microsoft Gaming e NetEase.

Per chi non lo sapesse, a gennaio del 2022 Blizzard aveva sospeso le attività della maggior parte dei suoi giochi in Cina, tra cui World of Warcraft, Hearthstone, Warcraft III: Reforged, Overwatch 2, la serie StarCraft, Diablo 3 e Heroes of the Storm, in quanto l'accordo di licenza stipulato con NetEase era terminato senza che le parti raggiungessero un'intesa per rinnovarlo. All'epoca la decisione destò clamore, considerando che i giochi Blizzard vantavano decine di milioni di giocatori attivi solo in Cina.

Evidentemente con l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft le cose sono cambiate, con la compagnia di Redmond ben disposta a tornare al tavolo delle trattative con NetEase. Il nuovo accordo permetterà agli utenti in Cina di tornare a giocare a partire dalla prossima estate a tutti i giochi precedentemente disponibili.