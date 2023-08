Project Mugen: primo trailer ufficiale e immagini del GDR open world per PS5, PS4, PC e mobile

Come promesso, in occasione della Gamescom 2023 NetEase Games e gli sviluppatori di Thunder Fire Studios hanno presentato il primo trailer ufficiale, nonché immagini e dettagli, di Project Mugen, l'ambizioso action GDR open world free-to-play con ambientazione urban fantasy in sviluppo per PC, PS5, PS4, iOS, Android e servizi cloud.

Da ora sono anche aperte le pre-registrazioni al gioco tramite il sito ufficiale, che potrete raggiungere a questo indirizzo.

Come possiamo vedere nel primo gameplay trailer ufficiale, Project Mugen ci catapulta in uno scenario urbano in stile anime, dove i giocatori avranno piena libertà d'azione quanto a esplorazione. Vediamo ad esempio personaggi che corrono sulle pareti dei palazzi mentre altri li sfruttano per oscillare a gran velocità come se fossero dei provetti Spider-Man e sarà anche possibile guidare automobili e moto.Lato combattimenti vediamo come potremo utilizzare vari personaggi equipaggiati con armi e abilità differenti, il che dovrebbe assicurare una certa varietà in termini di gameplay.