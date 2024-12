Ananta si mostra in un trailer di presentazione, è lo spettacolare RPG open world noto come Project Mugen

NetEase Games e il team di sviluppo Naked Rain hanno pubblicato un nuovo trailer per Ananta, identificato come video di annuncio sebbene il titolo in questione sia stato già annunciato in precedenza, con il nome di Project Mugen.

Oltre al cambio di titolo, si registra anche una certa evoluzione nel gioco, che evidentemente sta proseguendo il suo sviluppo a pieno regime e si sta configurando come un grosso action RPG open world con caratterizzazione in stile anime e ambientazione fantascientifica. Un po' Zenless Zone Zero, un po' GTA, un po' Spider-Man ma con un'identità anche piuttosto peculiare, Ananta sembra essere un titolo decisamente grosso, previsto per il 2025 su PC, PS5, iOS e Android.

Il video mostra qualcosa dell'ampiezza dello scenario esplorabile e la varietà di situazioni e attività in cui ci si può trovare, oltre ad elementi del sistema di combattimento e degli spostamenti all'interno dell'ambientazione.